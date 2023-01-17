ВОВ

Школьникам Ингушетии рассказали о блокаде Ленинграда

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Последние внеурочные занятия «Разговоры о важном» в Ингушетии были посвящены трагическим январским дням блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили в Минобрнауки региона газете «Ингушетия», школьникам рассказали о тяжёлых и тревожных буднях людей в осаждённом городе. Для погружения в атмосферу тех дней была включена военная кинохроника, а также продемонстрированы видеоролики «Блокадный хлеб — особый продукт», «Дневник Тани Савичевой», «Подвиг «Молодой гвардии» и «Блокадный метроном...».

Отмечается, что ребят познакомили с героическими страницами обороны Ленинграда, поведали им о подвиге жителей блокадного города, в том числе детей.

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