Школьникам Ингушетии рассказали о блокаде Ленинграда
Последние внеурочные занятия «Разговоры о важном» в Ингушетии были посвящены трагическим январским дням блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщили в Минобрнауки региона газете «Ингушетия», школьникам рассказали о тяжёлых и тревожных буднях людей в осаждённом городе. Для погружения в атмосферу тех дней была включена военная кинохроника, а также продемонстрированы видеоролики «Блокадный хлеб — особый продукт», «Дневник Тани Савичевой», «Подвиг «Молодой гвардии» и «Блокадный метроном...».
Отмечается, что ребят познакомили с героическими страницами обороны Ленинграда, поведали им о подвиге жителей блокадного города, в том числе детей.