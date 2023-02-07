Школьникам Ингушетии рассказали о Дне российской науки

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки республики, ребят познакомили с последними значимыми открытиями и изобретениями в области науки и технологий в России.

В ходе мероприятия школьники открыли для себя много интересного и нового. Они осознали высокую значимость Дня российской науки.

Напомним, дата отмечается 8 февраля. Этот день был учреждён указом главы страны 7 июня 1999 года.