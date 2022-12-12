Школьникам Ингушетии рассказали о значении Конституции России

В День Конституции России ведущая мероприятия Иман Богатырева познакомила ребят с историей принятия Основного Закона нашей страны, рассказала о правах и обязанностях граждан России, закрепленных в этом основополагающем документе.

Сотрудники сельской библиотеки подготовили к мероприятию книжную выставку «Конституция — гарант свободы гражданина», где были представлены книги и справочные издания, посвященные конституционному праву, истории создания Конституции, а также литература, рассказывающая о правах человека.