Школьникам Ингушетии рассказали о значении Конституции России
В Доме культуры сельского поселения Пседах прошел познавательный час «Конституция — гарант свободы гражданина и человека» для учащихся средних образовательных школ села, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
В День Конституции России ведущая мероприятия Иман Богатырева познакомила ребят с историей принятия Основного Закона нашей страны, рассказала о правах и обязанностях граждан России, закрепленных в этом основополагающем документе.
Сотрудники сельской библиотеки подготовили к мероприятию книжную выставку «Конституция — гарант свободы гражданина», где были представлены книги и справочные издания, посвященные конституционному праву, истории создания Конституции, а также литература, рассказывающая о правах человека.