Школьникам Малгобекского района рассказали о защитниках Сталинграда

Цель мероприятия — расширение знаний детей о городе-герое Сталинграде, Сталинградской битве, ее значении в ходе Великой Отечественной войны.

Участниками мероприятия стали воспитанники художественной самодеятельности, а также работники ДК.

Ведущая Ашат Хамхоева рассказала о комплексе памятников «Мамаев курган», созданных в ознаменование победы под Сталинградом. Также ребята узнали историю «Дома лейтенанта Павлова», где в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.

Мероприятие сопровождалось показом слайдов, видеороликов с историческими фактами о Великой Отечественной войне. В завершение беседы присутствующие почтили минутой молчания погибших защитников Сталинграда.