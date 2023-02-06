Школьникам Малгобекского района рассказали о защитниках Сталинграда
В библиотеке Дома культуры сельского поселения Новый Редант состоялась беседа со школьниками и презентация выставки «Сталинград — пароль победы», сообщили газете «Ингушетия» в учреждении.
Цель мероприятия — расширение знаний детей о городе-герое Сталинграде, Сталинградской битве, ее значении в ходе Великой Отечественной войны.
Участниками мероприятия стали воспитанники художественной самодеятельности, а также работники ДК.
Ведущая Ашат Хамхоева рассказала о комплексе памятников «Мамаев курган», созданных в ознаменование победы под Сталинградом. Также ребята узнали историю «Дома лейтенанта Павлова», где в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.
Мероприятие сопровождалось показом слайдов, видеороликов с историческими фактами о Великой Отечественной войне. В завершение беседы присутствующие почтили минутой молчания погибших защитников Сталинграда.