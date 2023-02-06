Юбилей

Школьникам Малгобекского района рассказали о защитниках Сталинграда

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В библиотеке Дома культуры сельского поселения Новый Редант состоялась беседа со школьниками и презентация выставки «Сталинград — пароль победы», сообщили газете «Ингушетия» в учреждении.

Цель мероприятия — расширение знаний детей о городе-герое Сталинграде, Сталинградской битве, ее значении в ходе Великой Отечественной войны.

Участниками мероприятия стали воспитанники художественной самодеятельности, а также работники ДК.

Ведущая Ашат Хамхоева рассказала о комплексе памятников «Мамаев курган», созданных в ознаменование победы под Сталинградом. Также ребята узнали историю «Дома лейтенанта Павлова», где в течение 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов.

Мероприятие сопровождалось показом слайдов, видеороликов с историческими фактами о Великой Отечественной войне. В завершение беседы присутствующие почтили минутой молчания погибших защитников Сталинграда.

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