Школьникам Назрановского района Ингушетии рассказали о народных традициях и обычаях

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В Доме культуры сельского поселения Сурхахи проведена беседа с воспитанниками ДК на тему «Традиции и обычаи ингушского народа», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребятам напомнили, что одной из главных традиций ингушского народа является уважительное отношение к родителям и старшим по возрасту. Правила ингушского этикета включают в себя такие нормы, как право старших сидеть на почетном месте и говорить первыми, младшие не должны перебивать и вмешиваться в разговор старших, уступать им дорогу. В присутствии старших запрещается непристойно говорить, курить, оговариваться. Дети обязаны обеспечить родителям достойную старость. Неуважение к старшим, к родителям сурово осуждается обществом.

«Об этом и многом другом шел обстоятельный разговор, в котором юные участники встречи активно участвовали, приводя примеры из жизни своей семьи, родственников и знакомых», — сказано в релизе.

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