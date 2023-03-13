Выборы

Школьникам Назрановского района Ингушетии рассказали о выборах

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В первой школе сельского поселения Али-Юрт, где расположен УИК № 709, провели мероприятие с учащимися 4-8 классов ко Дню молодого избирателя на тему «Будущее России в твоих руках».

По информации администрации Назрановского района, учащимся перечислили и растолковали основные понятия в системе выборов, провели дискуссию на тему «Основные обязанности гражданина», викторину о выборах и показали сценки.

В мероприятии приняли участие председатель ТИК Назрановского муниципального района Эсет Хаутиева, заместитель главы администрации с. п. Али-Юрт Магомет Оздоев.

Напомним, в сентябре текущего года состоятся выборы в представительные органы муниципальных образований республики.

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