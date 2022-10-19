Школьникам села Алкун Ингушетии рассказали о разгроме наполеоновской армии под Лейпцигом

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В Доме культуры сельского поселения Алкун прошел информационный час для школьников «Битва под Лейпцигом», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Методист ДК Пятимат Хамхоева рассказала ребятам, что французы потеряли в сражении под Лейпцигом до 80 тысяч человек и почти всю артиллерию. Поражение наполеоновской армии лишило Францию всех территориальных завоеваний в Европе. Решающую роль в победе союзных армий сыграли действия русских войск, на которые легла основная тяжесть сражения.

Школьники с большим интересом слушали Пятимат Хамхоеву и поблагодарили ее за увлекательный урок истории.

«Дети узнали, что патриот — это человек, который не просто любит своё Отечество, но, прежде всего, готов защищать его. Во все времена военная служба была и остается делом чести. Старшие поколения являются примером мужества и самоотверженности, проявленных в сражениях, выпавших на их долю. Благодаря изучению военной истории России, у нынешнего подрастающего поколения формируется чувство гордости за нашу страну», — отметила директор ДК Мадина Горбакова.

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