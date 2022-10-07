Школьникам села Барсуки Ингушетии рассказали о Малгобекской оборонительной операции

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Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии провели музейные уроки «Битва за Кавказ. Малгобекская оборонительная операция» в школе № 1 сельского поселения Барсуки имени И. Б. Зязикова.

Как сообщила пресс-служба мемориального комплекса, слушателями лекции стали учащиеся 9-х и 11-х классов. Экскурсоводы МКЖР Зара Аушева и Фатима Тимурзиева рассказали школьникам о ключевых событиях, связанных с военными действиями осени 1942 года на подступах к Малгобеку: строительстве оборонительных рубежей и военных операциях советских войск.

Напомним, осенью 1942 года советские войска в районе Малгобека вели тяжелые бои против превосходящих сил немецко-фашистских захватчиков, которые рвались в Алхан-Чуртскую долину, чтобы двинуться на Грозный и Баку. Но Малгобек стал непреодолимой преградой для врага. 3 января 1943 года город нефтяников был полностью освобожден от фашистов. 8 октября 2007 года Указом Президента РФ Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы».

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