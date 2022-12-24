Школьникам села Новый Редант Ингушетии рассказали о здоровом образе жизни

Ведущая мероприятия Ашат Хамхоева подробно рассказала ребятам о влиянии алкоголя на организм, а также о том, какие изменения происходят в характере человека, злоупотребляющего горячительными напитками. Информационный час помог ребятам разобраться в последствиях алкоголизма и курения для человека. В конце беседы все участники получили специальные памятки.

«В ходе мероприятия ребята сами сделали вывод о том, что здоровый образ жизни и трезвость — это необходимое условие благополучной жизни человека, семьи и общества в целом», — рассказала художественный руководитель ДК Марета Ханиева.