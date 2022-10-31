Школьникам села Пседах Ингушетии рассказали о трагедии осени 1992 года

Участниками мероприятия стали учащиеся двух школ населенного пункта. Работники культуры рассказали детям о событиях 30-летней давности, в результате которых все ингушское население Пригородного района было вынуждено покинуть свои дома.

Юные воспитанники ДК прочитали стихи Раисы Дидиговой, Михаила Домова, Алихана Плиева и других авторов, отразивших в своем творчестве народную боль.

Работники сельской библиотеки подготовили к этому мероприятию книжно-иллюстративную выставку, на которой представили материал, отражающий причины и последствия событий осени 1992 года, сборники стихов и прозы, посвященные трагедии в Пригородном районе.