Культура

Школьникам села Яндаре Ингушетии рассказали об этике народов Кавказа

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В Доме культуры сельского поселения Яндаре в рамках культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» прошла познавательная беседа об этике и эстетике народов Кавказа, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие для учащихся сельской школы № 2 провела художественный руководитель ДК Мадина Евлоева.

Ребята узнали, что этикетные нормы кавказских народов во многом были направлены на то, чтобы создавать благоприятную атмосферу для общения людей, причем не только знакомых, но и случайно встретившихся на пути. Северный Кавказ — регион сложный и в языковом, и в этническом, и в религиозном отношениях. Здесь издавна бок о бок проживают народы, отличающиеся друг от друга особенностями ведения хозяйства, быта, традициями повседневной жизни, но у этих народов есть и много общего.

«Должна заметить, что юные слушатели были достаточно хорошо знакомы с тем, что нас всех объединяет. И это не может не радовать. Ребята с интересом впитывали каждое слово, а в некоторых случаях и дополняли лектора. Все это настраивает на оптимистичный лад — наше будущее в руках рассудительных и целеустремленных ребят», — рассказала Мадина Евлоева.

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