Школьникам сельского поселения Али-Юрт Ингушетии рассказали о культуре и быте предков

Ребятам рассказали, что важнейшим наследием любого народа является то, что передается из поколения в поколение: традиции, обычаи, быт, культура и язык.

«Всё то, что нас окружает, передалось нам от наших предков, хотя с течением времени многое теряется, трансформируется и исчезает. Возникает необходимость сохранения и бережного отношения к нашему наследию», — отметила ведущая мероприятия.

Она отметила, что для каждого ингуша традиции и обычаи, составляющие главное наследие предков, — непререкаемый повод для гордости. Ингуши уважают старших, искренне заботятся о младших, с почтением относятся к женщинам, мудрым хранительницам очага, и неизменно сохраняют дух добрососедства, передаваемый из поколения в поколение.

«Неписаный свод законов, называемых адатами, соблюдается в каждой семье. И поэтому очень важно не только знать и соблюдать наши адаты, но и бережно сохранять для будущих поколений», — заключила ведущая.

Рассказ сопровождался тематической выставкой, на которой представлены утварь и другие вещи, которыми пользовались предки.