Школьникам сельского поселения Али-Юрт Ингушетии рассказали о пагубности наркотиков

По словам собеседника, цель мероприятия заключалась в том, чтобы ребята осознали пагубность зависимости от психоактивных веществ, закрепили в своем сознании понимание того, что здоровье — важнейшая социальная ценность, оно формируется на протяжении всей жизни.

Также ребята приняли участие в информационно-познавательной игре, в ходе которой они отвечали на вопросы ведущей по данной теме.

«Очень важный момент в проведении мероприятия — наглядность. На доске была размещена информация в форме тематических плакатов», — добавил собеседник.