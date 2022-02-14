Профилактика наркомании

Школьникам сельского поселения Али-Юрт Ингушетии рассказали о пагубности наркотиков

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В Доме культуры сельского поселения Али-Юрт Назрановского района состоялась беседа со школьниками на тему «Мы против наркотиков», сообщили газете «Ингушетия» в учреждении.

По словам собеседника, цель мероприятия заключалась в том, чтобы ребята осознали пагубность зависимости от психоактивных веществ, закрепили в своем сознании понимание того, что здоровье — важнейшая социальная ценность, оно формируется на протяжении всей жизни.

Также ребята приняли участие в информационно-познавательной игре, в ходе которой они отвечали на вопросы ведущей по данной теме.
«Очень важный момент в проведении мероприятия — наглядность. На доске была размещена информация в форме тематических плакатов», — добавил собеседник.

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