Школьникам сельского поселения Долаково Ингушетии рассказали о «золотом веке» русской литературы

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В Доме культуры сельского поселения Долаково Назрановского района состоялся литературный час для детей, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Ребятам рассказали о творчестве русских поэтов и писателей так называемого «золотого века» русской литературы.

Школьники узнали, что XIX век, давший русской литературе мировую известность, по праву называют золотым. В этот период жили и творили крупнейшие представители русской литературы: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой.

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