Школьникам сельского поселения Долаково Ингушетии рассказали о «золотом веке» русской литературы

Ребятам рассказали о творчестве русских поэтов и писателей так называемого «золотого века» русской литературы.

Школьники узнали, что XIX век, давший русской литературе мировую известность, по праву называют золотым. В этот период жили и творили крупнейшие представители русской литературы: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой.