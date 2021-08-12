Школьникам сельского поселения Долаково Ингушетии рассказали о «золотом веке» русской литературы
В Доме культуры сельского поселения Долаково Назрановского района состоялся литературный час для детей, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Ребятам рассказали о творчестве русских поэтов и писателей так называемого «золотого века» русской литературы.
Школьники узнали, что XIX век, давший русской литературе мировую известность, по праву называют золотым. В этот период жили и творили крупнейшие представители русской литературы: Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой.