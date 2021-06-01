Школьникам сельского поселения Новый Редант Ингушетии рассказали о вреде курения

Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров рассказал детям о том, что в настоящее время курение является самой распространённой из всех вредных привычек людей. Ребята узнали, что никотин — один из самых опасных ядов, который наносит вред не только курильщику, но и окружающим его людям.

Заведующая сельской библиотекой Марем Коригова оформила выставку-призыв «Жить без табака». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню без табака, который мировая общественность отметила 31 мая.