Профилактика

Школьникам сельского поселения Новый Редант Ингушетии рассказали о вреде курения

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант Малгобекского района прошел информационный час для школьников о вреде курения, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров рассказал детям о том, что в настоящее время курение является самой распространённой из всех вредных привычек людей. Ребята узнали, что никотин — один из самых опасных ядов, который наносит вред не только курильщику, но и окружающим его людям.

Заведующая сельской библиотекой Марем Коригова оформила выставку-призыв «Жить без табака». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню без табака, который мировая общественность отметила 31 мая.

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