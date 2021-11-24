Профилактика наркомании

Школьникам сельского поселения Пседах Ингушетии рассказали о последствиях наркомании

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В Доме культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района состоялась профилактическая беседа со школьниками «Наркомания и токсикомания и их последствия», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В ходе беседы обсудили тему о пагубности вредных привычек. Ребятам рассказали о последствиях употребления наркотиков, о том, насколько сокращается жизнь человека, решившего поменять здоровый образ жизни на вредные привычки.

Также поговорили об известных людях, спортсменах, ведущих здоровый образ жизни, для того чтобы они стали примером, стимулом для подрастающего поколения.

Работники библиотеки подготовили к мероприятию выставку «Умей сказать «нет!», где представили журналы и буклеты, а также книги о здоровом образе жизни.

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