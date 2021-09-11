ПДД

Школьникам сельского поселения Яндаре Ингушетии рассказали, как вести себя на дорогах

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В доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района прошла беседа с учащимися школы номер 2 о соблюдении правил дорожного движения, сообщила пресс-служба республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие провела художественный руководитель ДК Мадина Евлоева, которая подробно рассказала детям о необходимости соблюдения ПДД.

«В наше непростое время правила помогают наводить порядок в жизни человека. Одними из таких правил являются правила дорожного движения, которые каждый из нас должен знать с детства. Эти знания предотвращают аварии и сохраняют жизни многих людей», — отметила она.

На конкретных примерах школьникам показали, как нужно вести себя на дорогах.

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