Школьникам сельского поселения Яндаре Ингушетии рассказали, как вести себя на дорогах
В доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района прошла беседа с учащимися школы номер 2 о соблюдении правил дорожного движения, сообщила пресс-служба республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Мероприятие провела художественный руководитель ДК Мадина Евлоева, которая подробно рассказала детям о необходимости соблюдения ПДД.
«В наше непростое время правила помогают наводить порядок в жизни человека. Одними из таких правил являются правила дорожного движения, которые каждый из нас должен знать с детства. Эти знания предотвращают аварии и сохраняют жизни многих людей», — отметила она.
На конкретных примерах школьникам показали, как нужно вести себя на дорогах.