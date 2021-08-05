Традиции

Школьникам сельского поселения Яндаре рассказали о традициях и обычаях ингушского народа

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В Доме культуры сельского поселения Яндаре Назрановского района состоялась беседа со школьниками на тему «Традиции и обычаи ингушского народа», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Ребятам рассказали о том, что для каждого ингуша традиции и обычаи, составляющие главное наследие предков, — непререкаемый повод для гордости. Ингуши уважают старших, искренне заботятся о младших, с почтением относятся к женщинам и неизменно сохраняют дух добрососедства, передаваемый из поколения в поколение. Неписаный свод законов, называемых адатами, соблюдается в каждой семье.

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено одному из тринадцати ингушских адатов — гостеприимству, уходящему корнями в глубокую древность и поныне являющемуся обязательным к исполнению.

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