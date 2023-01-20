Школьникам Сунженского района Ингушетии рассказали о вреде наркомании

По словам заместителя председателя антинаркотической комиссии района Ибрагима Гулиева, проблема распространения наркомании стоит очень остро, это пагубное явление несёт с собой высокую смертность, низкую рождаемость, высокий уровень преступности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, участковый уполномоченный напомнил о вреде курительных смесей. Кроме того, он предостерёг школьников от сомнительных знакомств, результатом которых может стать вовлечение их в распространение запрещенных веществ.