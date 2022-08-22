Школьники и студенты Ингушетии примут участие в благоустройстве туристических локаций

В частности, по ее словам, учащиеся образовательных организаций благоустроят один из крупнейших средневековых башенных комплексов в горной части региона.

«В рамках межведомственного взаимодействия, в целях развития у подрастающего поколения интереса к историческому и природному потенциалу малой родины, туризму, ответственности к природному и историческому наследию заключено соглашение и утверждена дорожная карта совместно с комитетом по туризму Республики Ингушетия по благоустройству туристических маршрутов с участием школьников и студентов региона», — сказала Бокова.

Программа благоустройства будет реализована в сентябре 2022 года. По разработанному совместному плану с комитетом по туризму, школьники и студенты благоустроят родники, различные туристические локации, в том числе территорию крупнейшего средневекового башенного комплекса «Эрзи» в Джейрахском районе, мавзолея Борга-Каш в сельском поселении Плиево Назрановского района, который датируется XV веком, и маршруты по местам боевой славы в Малгобеке, где проходили бои в период Великой Отечественной войны.

По данным комитета по туризму, в Ингушетии действует более 30 маршрутов, которые проходят как по густонаселенной равнинной части республики, так и в горах, где плотность населения невелика. Самые посещаемые маршруты пролегают по Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику, где сосредоточено множество памятников истории и культуры.