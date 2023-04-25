Школьники и студенты Ингушетии участвуют во всероссийском марафоне «Знание. Первые»

Как сообщили в Минобрнауки республики, для участия в марафоне от Северо-Кавказского гуманитарного колледжа инноваций имени Гирихана Гагиева делегированы преподаватель Тайсум Батыгов и студент Ахмед Умаров, от колледжа сервиса и быта города Назрани — Умар Осканов, от Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова — студенты Ислам Саутиев и Джумалейл Измайлов.

От лицея-детсада Магаса для участия в марафоне направлены сопровождающая Фатима Медова и 9 школьников: Рашид Галаев, Милана Кузигова, Хадиджа Костоева, Алия Султыгова, Лина Александрова, Самира Колоева, Адам Газдиев, Цыздоев Магомед и Мила Газдиева.

В рамках просветительского мероприятия участникам будет предоставлена возможность лично пообщаться с первыми лицами крупнейших российских компаний, признанными мастерами культуры и искусства, выдающимися учеными и государственными деятелями.

Отмечается, что основной площадкой марафона, которая объединит деловую программу для 10 тыс. участников, станет музейно-выставочное объединение «Манеж».