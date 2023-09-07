Школьники Ингушетии будут отдыхать несколько дней в связи с выборами

«Занятия с 8 по 11 сентября в школах, на базе которых расположены избирательные участки, будут перенесены по решению Минобрнауки республики», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, эти дни объявлены выходными для школьников. Об этом учителя в четверг проинформировали как самих учащихся, так и их родителей.

По данным избиркома Ингушетии, на выборах в регионе подлежит распределению 485 депутатских мандатов. На 141 избирательном участке в списках избирателей будут около 242 тыс. человек.

Кандидатами в депутаты выдвинуто 1056 человек. Избирательными объединениями выдвинуто 979 кандидатов. Кандидатов выдвинули партии «Единая Россия», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР И КПРФ.