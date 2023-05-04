Школьники Ингушетии написали письма на фронт бойцам СВО

«В своих письмах дети написали о себе, поразмышляли на тему мира, передали слова поддержки», — поделилась сопредседатель регионального штаба Народного фронта Мадина Богатырёва.

Как сообщили в ОНФ, все детские письма будут сложены в один большой конверт и переданы солдатам 8 мая на торжественной церемонии передачи автотранспорта бойцам в рамках акции «Автопоезд».