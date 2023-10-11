Школьники Ингушетии побывали на экскурсии в пожарной части
В республиканской пожарно-спасательной части номер один провели экскурсию для учащихся двенадцатой школы города Назрани, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе регионального МЧС.
Ребятам продемонстрировали спасательное оборудование и снаряжение, которым располагает пожарная часть. Рассказали и показали, как максимально быстро надеть боевое обмундирование пожарного.
«Сотрудник спасательной части Альтаир Мамилов справляется с этой задачей меньше чем за 20 секунд, что удивило собравшихся. Также детям разрешили посидеть в кабине пожарной машины и примерить экипировку», — отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.