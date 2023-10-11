Экскурсия

Школьники Ингушетии побывали на экскурсии в пожарной части

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В республиканской пожарно-спасательной части номер один провели экскурсию для учащихся двенадцатой школы города Назрани, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе регионального МЧС.

Ребятам продемонстрировали спасательное оборудование и снаряжение, которым располагает пожарная часть. Рассказали и показали, как максимально быстро надеть боевое обмундирование пожарного.

«Сотрудник спасательной части Альтаир Мамилов справляется с этой задачей меньше чем за 20 секунд, что удивило собравшихся. Также детям разрешили посидеть в кабине пожарной машины и примерить экипировку», — отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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