Школьники Ингушетии побывали на экскурсии в пожарной части

Ребятам продемонстрировали спасательное оборудование и снаряжение, которым располагает пожарная часть. Рассказали и показали, как максимально быстро надеть боевое обмундирование пожарного.

«Сотрудник спасательной части Альтаир Мамилов справляется с этой задачей меньше чем за 20 секунд, что удивило собравшихся. Также детям разрешили посидеть в кабине пожарной машины и примерить экипировку», — отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.