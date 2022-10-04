Школьники Ингушетии приняли участие в исторической онлайн-игре «1 418»

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Ученики 84 школ Ингушетии присоединились к Всероссийской исторической игре «1 418», сообщило Минобрнауки республики.

Интеллектуальная битва стала самой массовой исторической онлайн-игрой, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Этот рекорд зафиксировали в Книге рекордов России. Викторина «1 418» — это интеллектуальная командная онлайн-игра, в которой участники в возрасте от 14 до 18 лет, используя метод мозгового штурма, отвечали на вопросы ведущего. Игра включала в себя 20 вопросов: 10 общефедеральных и 10 тематических, связанных с историей каждого из федеральных округов. В ходе игры школьники выполняли различные задания, основанные на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах.

Отмечается, что игра стала продолжением международной акции «Диктант Победы» и была посвящена ключевым событиям Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и культурному наследию народов России. Все материалы прошли историческую экспертизу Российского военно-исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета.

Напомним, организатором игры выступает ВОД «Волонтёры Победы» при поддержке партии «Единая Россия», Министерства просвещения Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета и ФПП «Историческая память».

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