Школьники Ингушетии приняли участие в мероприятиях к 105-летию пограничных войск

Отряд «Юные друзья пограничников» школы № 1 г. Магаса принял участие в митинге, проходившем на территории Пограничного управления ФСБ России по республике. Дети возложили цветы к памятнику стражам рубежей Родины, погибшим при исполнении служебного долга, почтили их память минутой молчания.

После митинга школьники посетили праздничный концерт, организованный для сотрудников Пограничного управления вокально-инструментальным ансамблем «Престиж». Для юных защитников границ провели увлекательную экскурсию в музей, где им поведали об этапах становления, развития и современного состояния Пограничного управления, об основных датах, событиях и лицах в истории пограничных органов. Ребята получили массу положительных эмоций и возможность приобщиться к традициям «зелёных фуражек».

Отмечается, что многие из ребят впервые побывали в Пограничном управлении. Теперь у них появилось понимание важности задач, стоящих перед пограничными органами, роли пограничников в системе обеспечения безопасности государства.