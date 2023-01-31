Школьники Ингушетии приобщаются к традициям и обычаям предков
Работники культуры сельского поселения Новый Редант приобщили школьников к национальным традициям и обычаям, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Дети узнали, что духовное наследие их предков включает в себя такие обычаи, как уважение старших, забота о младших, почтительное отношение к женщинам, добрососедство и др.
Особое внимание в ходе беседы уделили гостеприимству. Этот обычай уходит корнями в глубокую древность и до сих пор является обязательным к исполнению.
К мероприятию подготовили выставку иллюстраций «Без культуры нет нации», которая отразила исторический опыт многих поколений ингушей.