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Школьники Ингушетии проверяют знания о безопасности на дорогах

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» школьники 1-9 классов продолжают участвовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах. Олимпиада проходит на образовательной платформе «Учи. ру».

Ингушские школьники с воодушевлением приняли эту новость, и многие сразу же приступили к заданиям. Онлайн-состязание проводится третий год подряд, благодаря участию в нем многие повысили свой уровень дорожной грамотности, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Во время проведения профилактических мероприятий используются разные формы и методы обучения детей: игры, квесты, викторины, в том числе и тестирование. Например, в игровой форме дети показывают свои знания и умение ориентироваться на улице и на дороге, как безопасно переходить проезжую часть дороги, как вести себя в маршрутных транспортных средствах», — рассказала учительница начальных классов гимназии «Марем».

По ее словам, проведение мероприятий по ПДД служит фундаментом для подготовки детей к дальнейшей жизни, обеспечивает самостоятельность и культуру безопасного поведения на улицах и дорогах.

«По количеству участников видно, что удобный формат олимпиады нашел отклик у ребят и родителей. Мы рассчитываем, что до конца этого месяца попробуют в ней свои силы все, кто еще не успел», — сказал министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.

Образовательное соревнование бесплатно для всех школьников. По окончании олимпиады участники получат дипломы, сертификаты, благодарности.

Одна из целей олимпиады — к 2030 году добиться снижения аварийных случаев с участием детей в 3,5 раза.

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