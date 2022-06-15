Школьники Ингушетии сдают основной госэкзамен по биологии, информатике, географии, химии

Как сообщила пресс-служба Минобрнауки региона, в республике организовано 13 пунктов проведения экзаменов. На сдачу заявлено около 2,5 тысячи человек. Из них 2112 человек выбрали биологию, 201 — химию, 130 — географию, 34 — информатику.

Продолжительность экзамена по химии составляет 3 часа, по информатике и ИКТ — 2 часа 30 минут, по биологии — 3 часа, по географии — 2 часа 30 минут.

С результатами ОГЭ по вышеуказанным предметам учащиеся смогут ознакомиться не позднее 23 июня 2022 года.