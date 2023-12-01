Экология

Школьники Ингушетии собрали 8,5 тонны макулатуры

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Школьники в регионе собрали 8,5 тонны макулатуры в рамках социального проекта «Спаси Грута», сообщили газете «Ингушетия» в региональном комитете по делам молодежи.

«В общей сложности собрано более 8,5 тонны макулатуры. На вырученные средства от собранной макулатуры будут приобретены канцелярские принадлежности для школьников подшефного Токмакского района», — рассказал собеседник.

По его словам, победителем конкурса стала вторая школа города Малгобека, которая получит оргтехнику для школы.

Сообщается, что в акции также приняли участие первая и третья школы сельского поселения Плиево, первая и четвертая села Кантышево, первая школа сельского поселения Сурхахи, четвертая школа Малгобека, четвертая и двенадцатая школы Назрани.

«Все школы показали себя с достойной стороны. Мы организовали маленькую активность для участников и приглашаем их покататься на коньках в Магасе. Организуем теплый чай и много сладостей», — прокомментировал один из организаторов конкурса Ахмед Халухаев.

Напомним, конкурс проводился министерством природных ресурсов и экологии региона и комитетом по делам молодёжи республики при поддержке министерства образования и науки региона и активистов навигаторов детства.

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