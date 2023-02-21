Школьники Ингушетии совершенствуют родную речь с помощью народных сказок
В Назрановском районном доме культуры Декада ингушского языка и литературы началась с проведения театрального мастер-класса, в ходе которого дети приобщились к родной культуре посредством народных сказок.
Как рассказал представитель Республиканского дома народного творчества, участниками мероприятия стали учащиеся пятого класса третьей назрановской школы. Руководитель литературно-драматического кружка Мадина Экажева предложила ребятам попробовать себя в роли героев ингушских сказок.
Помимо этого, школьники освоили артикуляционную гимнастику и игровые упражнения.
По словам Мадины Экажевой, народные сказки оказывают большое влияние на развитие речи, так как содержат в себе меткость и выразительность родного языка, показывают, насколько богата родная речь юмором, образными выражениями и сравнениями.