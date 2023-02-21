Школьники Ингушетии совершенствуют родную речь с помощью народных сказок

Как рассказал представитель Республиканского дома народного творчества, участниками мероприятия стали учащиеся пятого класса третьей назрановской школы. Руководитель литературно-драматического кружка Мадина Экажева предложила ребятам попробовать себя в роли героев ингушских сказок.

Помимо этого, школьники освоили артикуляционную гимнастику и игровые упражнения.

По словам Мадины Экажевой, народные сказки оказывают большое влияние на развитие речи, так как содержат в себе меткость и выразительность родного языка, показывают, насколько богата родная речь юмором, образными выражениями и сравнениями.