Технологии

Школьники Ингушетии учатся работе с профессиональным оборудованием в «Школе юных корреспондентов»

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Сотрудники ингушского отделения ВВПОД «Юнармия» провели очередное мероприятие в рамках юнармейского проекта «Школа юных корреспондентов», сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе движения.

Мастер-класс по работе с профессиональным съемочным оборудованием прошло в четвертой школе сельского поселения Кантышево Назрановского района.

Как рассказала начальник штаба Мадина Богатырева, «Школа юных корреспондентов» — это не только современная журналистика, но и освоение робототехники, моделирования, программирования дронов, работа с последними новинками техники, используемой в гейминге, киберспорте и медиа.

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