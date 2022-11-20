Школьники Ингушетии учатся работе с профессиональным оборудованием в «Школе юных корреспондентов»
Сотрудники ингушского отделения ВВПОД «Юнармия» провели очередное мероприятие в рамках юнармейского проекта «Школа юных корреспондентов», сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе движения.
Мастер-класс по работе с профессиональным съемочным оборудованием прошло в четвертой школе сельского поселения Кантышево Назрановского района.
Как рассказала начальник штаба Мадина Богатырева, «Школа юных корреспондентов» — это не только современная журналистика, но и освоение робототехники, моделирования, программирования дронов, работа с последними новинками техники, используемой в гейминге, киберспорте и медиа.