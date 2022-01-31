Школьники Ингушетии уходят на удаленку из-за коронавируса

«Соответствующий приказ издан региональным министерством образования и науки согласно решению Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции», — сказал собеседник издания.

По его данным, в связи с высоким риском развития заболевания у детей, были приняты меры по продлению изоляции для обучающихся Ингушетии.

Ранее на фоне повышения количества заболевших на зиму были перенесены сроки весенних каникул. Период отдыха для учащихся длится с 25 января по 2 февраля.

Как отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, важно обезопасить детей с минимальным ущербом для образовательного процесса.

«Сейчас показатели роста распространения COVID-19 такие, что мы вынуждены уберечь их от контактов, но каникулы не могут продолжаться так долго, это негативно скажется на успеваемости наших ребят. Дальнейшие действия будут продиктованы эпидситуацией», — заявил Глава Ингушетии.

Напомним, Калиматов ужесточил ограничительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции до 1 марта 2022 года.

По данным руководителя региона, в республике уже выявлены десятки случаев заболевания «омикроном».