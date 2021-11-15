Школьники Ингушетии выбирают профессию в рамках проекта «Билет в будущее»

Школьники, участники проекта, наглядно знакомятся с такими специальностями, как бухгалтер, специалист по 3D-моделированию, оператор беспилотных летательных аппаратов, программист, автомеханик, инженер-энергетик, фелтмейкер, экскурсовод, историк, спасатель, пожарный и т. д.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, для учащихся подготовили мультимедийные выставки, тематические зоны, мастер-классы в технопарке «Кванториум», студии «Истинг», Назрановском колледже сервиса и быта, коворкинг-центре «Станция метро» и Сунженском пожарно-спасательном колледже.

Обратную связь со школьниками держат педагоги-навигаторы, которые прошли курсы повышения квалификации. Мероприятия продлятся до 30 ноября текущего года.

Напомним, «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Его цель — формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению учащихся 6-11 классов.