Школьники из Ингушетии стали участниками интеллектуальной викторины «Знай свою историю»

Для учащихся старших и средних классов СОШ № 2 г. Назрани была организована викторина на знание истории Отечества и родного края.

«Несмотря на возрастное противоборство, ребята показали, что дирекция школы грамотно, а главное с любовью подходит к просвещению детей в истории своего Отечества», — сообщили в Коммолодёжи региона.

Отмечается, что всем конкурсантам были вручены сертификаты участников, а победителям игры — ценные призы.

«Я считаю, что игры такого формата лишь больше подвигнут детей изучать историю своего края и своей страны. Чтобы исчез народ, нужно сделать две вещи: лишить истории и языка. Просвещайтесь и всегда акцентируйте внимание на приобретении новых знаний», — обратилась к молодёжи руководитель проекта Зарета Цурова.