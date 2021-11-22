Школьники из Ингушетии стали участниками образовательной программы в «Сириусе»

Интенсив проходит с 1 по 24 ноября. Основная часть программы состоит из занятий по олимпиадной математике. От участников требуется хорошее знание школьного курса математики: образовательная программа предполагает изучение не только алгебры и геометрии, но и комбинаторики и теории чисел.

Для школьников организованы интересные научно-популярные лекции по физике, машинному обучению, встречи с ведущими учеными и популяризаторами науки, мастер-классы, развлекательные мероприятия, которые способствуют выявлению лидерских качеств, развитию творческого мышления, формированию коммуникативных навыков, повышению образовательного и культурного уровня.

По итогам отбора к участию в ноябрьской образовательной программе по математике в этом году в программе принимают участие 187 школьников 7-11-х классов из образовательных организаций 15 регионов юга России, а также Курганской области. Муслим и Ибрагим Ахриевы прошли отбор на программу по результатам дистанционного учебно-отборочного курса (https://edu. sirius. online/#/) и двух отборочных туров.

Всего на участие в конкурсном отборе заявились 3601 школьник из 16 регионов юга страны.

«Образование в «Сириусе» даёт шанс одаренным школьникам получить условия для развития в будущем своих способностей», — подчеркнули в образовательном ведомстве Ингушетии.