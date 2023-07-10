Каникулы

Школьники из Малгобека Ингушетии отдыхают в летнем лагере имени Владимира Комарова

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С 5 по 25 июля дети, представляющие разные общеобразовательные школы города Малгобека, в количестве 85 человек отдыхают в летнем оздоровительном лагере имени дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Владимира Комарова в сельском поселении Троицкое.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, в лагере дети и подростки находятся под присмотром опытных педагогов, врачей, придерживаются режима дня, много времени проводят на свежем воздухе, занимаются физкультурой и спортом.

А самое главное, ребятишки заводят новых друзей, набираются ярких впечатлений, с пользой проводят летние каникулы.

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