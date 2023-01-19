Школьники из Сунженского ЦТДЮ Ингушетии примут участие в олимпиаде «Робофест-2023»

21 января текущего года команда юных изобретателей покажет свои достижения в финальном этапе олимпиады, который пройдет на базе гимназии № 1 в городе Назрани.

Сунженский район на предстоящем мероприятии представят воспитанники кружка программирования и робототехники Ислам Умаров, Магомед Габралиев, Муса Шадиев, Аслан Дзейтов, Амир Татиев, Ибрагим Бобхоев, Абдул-Малик Ильясов, Абубакар Харсиев, Умар Барахоев, Муслим Тимурзиев, Магомед Умаров и Магомед Гайрбеков

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, эти дети не первый раз участвуют в таких соревнованиях, они уже одерживали победу на региональном этапе и выходили на всероссийский уровень.

Как отметил наставник мальчишек Алисхан Цицкиев, кружок заработал три года назад.