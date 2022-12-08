Культура

Школьники Магаса посетили с экскурсией ЦКР столицы Ингушетии

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Центр культурного развития столицы Ингушетии посетили учащиеся второй школы г. Магаса. Для юных гостей была проведена небольшая экскурсия по действующим кружкам ЦКР, сообщила пресс-служба учреждения.

Преподаватели кружков ответили на интересующие учащихся вопросы. Детей преимущественно заинтересовали музыкальные направления — класс фортепьяно, гитары, а также студия дизайна.

«Развитие творческой личности, её самостоятельности и инициативы — одна из важных задач процесса социализации, ведь необходимым условием для развития творческих сил и способностей детей является их участие в активной деятельности. А чтобы эта деятельность была интересна и притягательна для детей, существуют наш центр», — рассказала газете «Ингушетия» директор ЦКР Фатима Экажева.

По ее словам, именно творческие студии центра пользуются большим признанием детей, так как в рамках обучения здесь создаются широкие возможности для общения детей друг с другом. Творческие студии привлекательны для ребят и тем, что представляют собой добровольные объединения детей, действующие в интересах воспитанников. Каждый обучающийся имеет возможность расширения круга своих интересов, ребёнок реализует свои творческие потребности, участвует в различных конкурсах и концертных программах не только республиканского уровня, но и международных.

«Педагоги и родители понимают, что, пробуя разные направления, ребёнок находит занятия по душе, получает новые знания и навыки, весело проводит время и определяется с будущей профессией», — отметила директор.

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