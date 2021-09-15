Школьники Назрановского района Ингушетии посетили познавательное мероприятие о защите природы

Детям простым и доходчивым языком объяснили важность «здоровой» окружающей среды. Рассказали, как поэты и художники воспевают красоту природы, и что каждая пора года дарит людям свое очарование.

«Необходимо с малых лет прививать детям любовь и бережное отношение к окружающей среде, ведь природу нужно беречь и охранять, чтобы мы могли дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, наслаждаться красотой полей, лугов, лесов», — считают организаторы мероприятия.