Школьники Назрановского района Ингушетии посетили познавательное мероприятие о защите природы

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В Доме культуры сельского поселения Сурхахи Назрановского района для воспитанников учреждения прошёл познавательный час «Сбережем природу», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Детям простым и доходчивым языком объяснили важность «здоровой» окружающей среды. Рассказали, как поэты и художники воспевают красоту природы, и что каждая пора года дарит людям свое очарование.

«Необходимо с малых лет прививать детям любовь и бережное отношение к окружающей среде, ведь природу нужно беречь и охранять, чтобы мы могли дышать свежим воздухом, пить и купаться в чистой воде, наслаждаться красотой полей, лугов, лесов», — считают организаторы мероприятия.

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