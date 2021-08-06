Школьники Назрановского района посетили мастер-классы по изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства
В Домах культуры Назрановского района состоялись мастер-классы для воспитанников кружков декоративно-прикладного искусства, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
«Развить смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера — все это дает возможность ребенку поверить в себя, в свои способности», — отметила руководитель кружка «Умелые ручки» Дома культуры сельского поселения Плиево, где девочки делали букеты из фоамирана.
Очень интересно прошло занятие и с воспитанниками кружка декоративно-прикладного искусства Дома культуры сельского поселения Сурхахи, где для детей был проведен мастер-класс по модульному оригами на тему «Лебедь».
«Ребенку очень интересно изготовить красивые предметы декоративно-прикладного искусства своими руками. На этих занятиях у детей развивается эстетический вкус, они также приобретают определенные трудовые навыки», — рассказала руководитель кружка Милана Дакиева.