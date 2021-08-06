Школьники Назрановского района посетили мастер-классы по изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства

«Развить смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера — все это дает возможность ребенку поверить в себя, в свои способности», — отметила руководитель кружка «Умелые ручки» Дома культуры сельского поселения Плиево, где девочки делали букеты из фоамирана.

Очень интересно прошло занятие и с воспитанниками кружка декоративно-прикладного искусства Дома культуры сельского поселения Сурхахи, где для детей был проведен мастер-класс по модульному оригами на тему «Лебедь».

«Ребенку очень интересно изготовить красивые предметы декоративно-прикладного искусства своими руками. На этих занятиях у детей развивается эстетический вкус, они также приобретают определенные трудовые навыки», — рассказала руководитель кружка Милана Дакиева.