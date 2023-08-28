Школьники подключатся к благоустройству архитектурного комплекса «Эрзи» в Ингушетии

«Предстоит очистка территории, тропы, озеленение, планируется обложить сланцевым камнем опоры светильников. В работах примут участие школьники и студенты. Комитет по туризму Ингушетии утвердил «дорожную карту» совместных мероприятий с министерством образования и науки. 17 августа прошел туристический слёт «Школа безопасности — школа жизни» в сельском поселении Даттых», — рассказали в ведомстве.

В планах — поход по местам боевой славы города Малгобека, установка знаков туристической навигации по маршруту, благоустройство архитектурного памятника «Борга-Каш», очистка территории от мусора и сухой травы, посадка декоративных деревьев.

Для участников мероприятий комитет организует питание, а также приобретение расходных материалов. Трансфер до места проведения мероприятия возьмет на себя Минобрнауки.

Целью проекта служит развитие у подрастающего поколения интереса к природному потенциалу малой родины, ответственности к историческому наследию.

Организаторы намерены создать благоприятную среду для населения и туристов, улучшить внешний облик родников, исторических объектов, развивать навыки и умения работать в коллективе, привлекать детей к участию в волонтерской деятельности. Кроме того, такие акции помогают в воспитании у учащихся стремления познать родной край, их приобщении к лучшим народным традициям, повышении интереса к туризму.