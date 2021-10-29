Школьники сельского поселения Алхасты Ингушетии приняли участие в мероприятии «Трагедия одной осени 1992 г.»

Приглашенный на мероприятие заместитель главы сельской администрации Муса Галаев рассказал школьникам о том, через что прошел ингушский народ в октябре-ноябре 1992 года. Рассказы ведущих Ясмины Дзангивой и Селимы Евлоевой о трагических событиях чередовались с чтением стихов в исполнении воспитанников Дома культуры.

В ходе мероприятия ребятам продемонстрировали документальный фильм «Ингушетия, 1992 г.», который вызвал у детей большой интерес и чувство сострадания. Также школьники отразили трагедию той страшной осени в своих рисунках.