Школьники сельского поселения Алхасты Ингушетии приняли участие в мероприятии «Трагедия одной осени 1992 г.»

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В Доме культуры сельского поселения Алхасты Сунженского района состоялся тематический вечер «Трагедия одной осени 1992 г.», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Приглашенный на мероприятие заместитель главы сельской администрации Муса Галаев рассказал школьникам о том, через что прошел ингушский народ в октябре-ноябре 1992 года. Рассказы ведущих Ясмины Дзангивой и Селимы Евлоевой о трагических событиях чередовались с чтением стихов в исполнении воспитанников Дома культуры.

В ходе мероприятия ребятам продемонстрировали документальный фильм «Ингушетия, 1992 г.», который вызвал у детей большой интерес и чувство сострадания. Также школьники отразили трагедию той страшной осени в своих рисунках.

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