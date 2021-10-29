Школьники сельского поселения Али-Юрт Ингушетии отметили предстоящий День народного единства

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В преддверии Дня народного единства в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района прошло мероприятие, посвященное этому празднику, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Организатором мероприятия, целью которого стало знакомство детей с праздничной датой, расширение их представления о стране, в которой мы живем, воспитание патриотических чувств и доброжелательного отношения друг к другу, выступила художественный руководитель местного Дома культуры Х. Евлоева. Участниками праздничного мероприятия стали учащиеся гимназии Назрановского района.

«День народного единства — это праздник, который дети должны знать с раннего возраста. Он призывает людей не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить гражданам многонациональной страны о важности сплочения. Ведь только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия, особенно в наше время, когда мир борется с пандемией», — отметила Евлоева.

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