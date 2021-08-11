Профилактика терроризма

Школьники сельского поселения Сурхахи Ингушетии приняли участие в викторине антитеррористической направленности

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В Доме культуры сельского поселения Сурхахи Назрановского района прошла викторина антитеррористической направленности «Мир детям», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

В ходе мероприятия ребята проявили свои знания по теме антитерроризма, закрепили в памяти правила поведения при угрозе теракта.

Как отметил собеседник газеты «Ингушетия», мероприятие проводилось с целью приобретения детьми навыков перерабатывать полученную информацию, сравнивать и группировать факты, делать выводы на основе полученных знаний.

«Воспитание у детей ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих, создание условий для саморазвития и самореализации личности ребенка, его успешной социализации в обществе — вот наша главная задача», — отметили в пресс-службе учреждения культуры.

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