Школьники сельского поселения Сурхахи Ингушетии приняли участие в викторине антитеррористической направленности

В ходе мероприятия ребята проявили свои знания по теме антитерроризма, закрепили в памяти правила поведения при угрозе теракта.

Как отметил собеседник газеты «Ингушетия», мероприятие проводилось с целью приобретения детьми навыков перерабатывать полученную информацию, сравнивать и группировать факты, делать выводы на основе полученных знаний.

«Воспитание у детей ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих, создание условий для саморазвития и самореализации личности ребенка, его успешной социализации в обществе — вот наша главная задача», — отметили в пресс-службе учреждения культуры.