Школьники столицы Ингушетии побывали на лекции о выдающихся ученых-земляках

Ребятам рассказали о докторе технических наук, профессоре, академике РАЕН РФ Магомете Сагове, докторе физико-математических наук, профессор, академик РАЕН РФ Ахмете Матиеве, российском учёном в области физики элементарных частиц, заведующем лабораторией физики высоких энергий (МФТИ), профессоре РАН Тагире Аушеве.

«Основная задача Года науки и технологий — привлечь талантливую молодежь в данную сферу и рассказать о научных достижениях отечественных ученых. Молодежи необходимо показать возможности для самореализации в науке, продемонстрировать востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране, скорректировать образ ученого в массовом сознании, сделать его более современным и привлекательным», — рассказали организаторы мероприятия.