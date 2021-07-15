Школьники столицы Ингушетии побывали на лекции о выдающихся ученых-земляках
В рамках Года науки и технологий в Центре культурного развития Магаса с воспитанниками учреждения прошла беседа о выдающихся ингушских ученых и их достижениях, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.
Ребятам рассказали о докторе технических наук, профессоре, академике РАЕН РФ Магомете Сагове, докторе физико-математических наук, профессор, академик РАЕН РФ Ахмете Матиеве, российском учёном в области физики элементарных частиц, заведующем лабораторией физики высоких энергий (МФТИ), профессоре РАН Тагире Аушеве.
«Основная задача Года науки и технологий — привлечь талантливую молодежь в данную сферу и рассказать о научных достижениях отечественных ученых. Молодежи необходимо показать возможности для самореализации в науке, продемонстрировать востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране, скорректировать образ ученого в массовом сознании, сделать его более современным и привлекательным», — рассказали организаторы мероприятия.