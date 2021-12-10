Школьники столицы Ингушетии вышли на федеральный этап конкурса «Юные друзья пограничников»

Конкурс организован Центральным штабом движения «Юные друзья пограничников» при Пограничной службе ФСБ России. Ингушские школьники участвуют в номинации «Один день из жизни военно-патриотического объединения».

«Ребята очень ответственно подошли к выполнению задания, проявив при этом творческий подход и креативность», — сообщили газете «Ингушетия» в Погрануправлении региона.

Победителем регионального этапа конкурса стал отряд «Юные друзья пограничников», состоящий из учащихся средней общеобразовательной школы — детского сада № 1 города Магаса. Теперь отряду предстоит побороться за победу на федеральном уровне среди множества других военно-патриотических объединений, связанных с пограничниками.