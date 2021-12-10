Школьники столицы Ингушетии вышли на федеральный этап конкурса «Юные друзья пограничников»
Организация «Юные друзья пограничников», действующая под эгидой Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии, принимает участие во всероссийском конкурсе на лучшее военно-патриотическое молодежное и детское объединение.
Конкурс организован Центральным штабом движения «Юные друзья пограничников» при Пограничной службе ФСБ России. Ингушские школьники участвуют в номинации «Один день из жизни военно-патриотического объединения».
«Ребята очень ответственно подошли к выполнению задания, проявив при этом творческий подход и креативность», — сообщили газете «Ингушетия» в Погрануправлении региона.
Победителем регионального этапа конкурса стал отряд «Юные друзья пограничников», состоящий из учащихся средней общеобразовательной школы — детского сада № 1 города Магаса. Теперь отряду предстоит побороться за победу на федеральном уровне среди множества других военно-патриотических объединений, связанных с пограничниками.