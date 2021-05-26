Игра

Школьники Зязиков-Юрта приняли участие в лингвистической викторине «Азбукиведия»

0

В студии художественного слова «Выдох» Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт прошла лингвистическая игра «Азбукиведия», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается 24 мая, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Мероприятие для детей и подростков провела руководитель ДК Тамара Чаниева. Вопросы викторины участникам были розданы заранее в целях ознакомления со столь значимой для России даты. Ребята узнали об истории возникновения славянской письменности, о первых создателях ее азбуки, без которой не было бы ни литературы, ни истории.

Заведующая филиалом № 2 централизованной библиотечной системы Малгобекского района Лариса Яшумова познакомила школьников с книгами Елены Перехвальской «Откуда азбука пошла», Евгения Осетрова «Сказ о друкаре Иване и его книгах», Льва Разгона «Чёрным по белому», из которых ребята узнали о первых рукописных и печатных книгах, на чём люди писали до появления бумаги, как учёные впервые обнаружили берестяные грамоты в Новгороде, как китайцы создали первую бумагу и тому подобное.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Национальный фонд развития Ингушетии профинансирует строительство очистных сооружений для двух медучреждений
В сельском поселении Пседах Ингушетии планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Старейшей лесной школе в Ингушетии оказали спонсорскую помощь
На драйве: «Ростелеком» выступил цифровым партнером премии «Кардо — 2021»
Первый антикоррупционный форум молодежи СКФО стартует в Ингушетии
Экс-главу МВД Ингушетии выпустили из СИЗО после трех месяцев заключения
В Московском доме национальностей состоится премьера фильмов «Малгобек. Осень 1942-го» и «Несломленный»
Ингушетия в пятерке регионов с наибольшими темпами роста киберпреступлений
Полиция отреагировала на сообщения об избиении сотрудников заповедника Ингушетии
Десяток автомобилей столкнулись на трассе в Ингушетии
В Ингушетии проходит второй день предварительного голосования «Единой России»

Главное

Яндекс.Метрика

 