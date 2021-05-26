Школьники Зязиков-Юрта приняли участие в лингвистической викторине «Азбукиведия»

Мероприятие для детей и подростков провела руководитель ДК Тамара Чаниева. Вопросы викторины участникам были розданы заранее в целях ознакомления со столь значимой для России даты. Ребята узнали об истории возникновения славянской письменности, о первых создателях ее азбуки, без которой не было бы ни литературы, ни истории.

Заведующая филиалом № 2 централизованной библиотечной системы Малгобекского района Лариса Яшумова познакомила школьников с книгами Елены Перехвальской «Откуда азбука пошла», Евгения Осетрова «Сказ о друкаре Иване и его книгах», Льва Разгона «Чёрным по белому», из которых ребята узнали о первых рукописных и печатных книгах, на чём люди писали до появления бумаги, как учёные впервые обнаружили берестяные грамоты в Новгороде, как китайцы создали первую бумагу и тому подобное.