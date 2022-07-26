Школьников и студентов Ингушетии приглашают принять участие в акции «Мой выбор будущего»

С 2018 года (год запуска проекта) «Билет в будущее» оказал весомое влияние на школьников, которые прошли профессиональные пробы и смогли определиться с выбором будущей профессии. Уже сегодня в копилку таких историй вошло минимум 100 рассказов.

К участию в акции приглашаются все желающие поделиться своей историей становления, возможно, именно она так ярко запомнится и откликнется в сердцах подрастающего поколения.

Чтобы принять участие в акции нужно написать рассказ о том, какое влияние на тебя оказал проект «Билет в будущее» и как помог определиться с выбором профиля или профессии.

Организаторы особо подчеркнули, что всем желающим до 18 лет необходимо прислать согласие родителей на участие.

Свои истории необходимо прислать до 15 августа 2022 года на почту bvb-info@yandex. ru. Лучшие истории, по мнению организаторов и специалистов проекта «Билет в будущее», будут отобраны и размещены на центральных рекламных носителях в Москве. Более подробная информация размещена на сайте конкурса.

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в будущее» официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO. RU, поддерживаемая оператором проекта — Фондом гуманитарных проектов, утверждённым поручением Президента Российской Федерации, приказом Минпросвещения России и постановлением Правительства Российской Федерации.

В 2021-2022 годах более 600 тысяч учеников школ со всей России успели принять участие в проекте. Образовательные организации, педагоги дополнительного образования, работодатели, вузы и колледжи, крупнейшие российские компании и медиа стали партнерами проекта на постоянной основе.