Школьников Ингушетии обеспечат учебниками до 28 августа текущего года

В образовательном ведомстве региона попросили граждан не поддаваться панике и руководствоваться исключительно проверенной информацией.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, по вопросам обеспечения учащихся учебной литературой необходимо обращаться по номеру телефона «горячей линии» Минобрнауки РИ: 8 (928) 090-21-70.