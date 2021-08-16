Образование

Школьников Ингушетии обеспечат учебниками до 28 августа текущего года

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До 28 августа текущего года все обучающиеся школ Ингушетии получат учебники. Об этом заявили в Минобрнауки республики.

В образовательном ведомстве региона попросили граждан не поддаваться панике и руководствоваться исключительно проверенной информацией.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, по вопросам обеспечения учащихся учебной литературой необходимо обращаться по номеру телефона «горячей линии» Минобрнауки РИ: 8 (928) 090-21-70.

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